Empresários são homenageados no XIII Prêmio Mérito Empresarial da ASES.

Empresários serranos que se destacaram nas categorias comércio, indústria e serviços foram homenageados no dia 21 de novembro, no Centro de Evento Steffen, em Jardim Limoeiro, na Serra. O Prêmio é oferecido anualmente pela ASES – Associação dos Empresários da Serra e já é considerado um dos mais badalados do seguimento empresarial.

O vencedor na categoria comércio, foi Rafael Costa, da Rede Posto Serra Linda. Na categoria Indústria, André Baldon Flores, da Andaluz, foi o vencedor e Reginalva Santana Mureb, da Ambiental Serra, venceu no setor de serviços. O homenageado do ano foi Francisco de Assis Soares, diretor-executivo da CVC. O prêmio para pequena e micro empresa, o indicado foi Mantovani Oliveira Rocha, da Orion Indna Serrustrial e Salvatagem.

A nova diretoria da ASES foi empossada para o mandato de dois anos da Associação.

Além de lideranças empresarial e política, também marcaram presença, diretores do SindiplastES.

Na oportunidade, Desil Henrique, soprou as velas do bolo de aniversário, presenteado pela esposa Rosa Picoli.

